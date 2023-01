"Ersatzmann": König Charles scherzte böse bei Harrys Geburt

Diesen geschmacklosen Witz brachte König Charles III. (74) nach der Geburt seines Sohnes Prinz Harry (38)! Nachdem der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) im vergangenen Dezember ihre polarisierende Doku "Harry & Meghan" auf Netflix veröffentlicht hatten, sollen in wenigen Tagen Harrys Memoiren "Spare" folgen. Schon jetzt wurden einige Behauptungen der Wahlkaliforniers veröffentlicht, die zeigen sollen, wie es wirklich hinter den verschlossenen Türen des Königshauses abgelaufen ist. Jetzt setzte er noch einen drauf: Für seinen Vater Charles war Harry scheinbar nur der "Ersatz"!

Wie Mirror jetzt berichtete, wird auch die Geburt des Prinzen eine Rolle in seinem Buch spielen: So soll Charles am Tag seiner Geburt zu Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) gesagt haben: "Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und einen Ersatzmann geschenkt. Meine Arbeit ist getan." Entschied sich Harry deswegen für den Titel "Spare" (zu deutsch: "Ersatz")?

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail: Der 38-Jährige wolle mit dem Buchtitel beweisen, dass er "alles andere" als der Ersatz seines Bruders Prinz William (40) sei. Laut der Quelle sei es von Harry eine bewusste und "provokative Entscheidung" gewesen, seine eigene Autobiografie "Spare" zu nennen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de