Am Filmset: Olivia Wilde soll mit Brad Pitt geflirtet haben!

Könnte da was laufen? Olivia Wilde (38) ist seit gut zwei Monaten single, nachdem sie und Harry Styles (28) sich getrennt hatten. Zurzeit ist die Schauspielerin allerdings wieder im Kino zu sehen –in "Babylon" spielt sie an der Seite von Brad Pitt (59). Doch könnte zwischen den beiden mehr als nur ein kollegiales Verhältnis bestehen? Olivia soll großes Interesse an Brad gezeigt haben!

Ein Insider berichtete gegenüber Heat, dass die Chemie zwischen den beiden auf jeden Fall gepasst habe: "Olivia und Brad haben sich während der Dreharbeiten gut verstanden und manchmal wurde auch ein bisschen geflirtet. Außerdem ist ihre Chemie ein Gesprächsthema, wenn sie den Film promoten", plauderte die Quelle aus. Vor allem die "Don't Worry Darling"-Darstellerin sei demnach hinter ihm her: "Olivia ist ein Fan von Brad und er passt perfekt als Trostspender – wenn nicht sogar etwas mehr."

Und wie sieht Brad das? Schließlich ist der Oscar-Preisträger eigentlich gerade ziemlich am Anbandeln mit seiner Neuen Ines De Ramon. "Brad hält sich bedeckt, aber Olivia ist ziemlich scharf darauf. Sie macht ernsthafte Andeutungen, dass sie sich besser kennenlernen wollen", erklärte der Insider weiter.

Anzeige

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de