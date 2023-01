Ellie Goulding ehrlich: Hatte sie Ed Sheeran echt betrogen?

Endlich herrscht Klarheit! Ellie Goulding (36) sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur mit ihrer erfolgreichen Musikkarriere für Schlagzeilen. Auch ihr Liebesleben war in den Medien ziemlich präsent. Vor ihrem jetzigen Ehemann Caspar Jopling (30) wurden der Sängerin einige Flirts nachgesagt – unter anderem mit dem Mega-Star Ed Sheeran (31). Dann folgten sogar Fremdgehgerüchte. Nach all den Jahren meldete sie sich zu Wort: Hat Ellie Ed damals wirklich betrogen?

Nachdem die "Love Me Like You Do"-Interpretin im Jahr 2013 nicht nur mit Ed gesehen wurde, sondern auch händchenhaltend mit Niall Horan (29), kamen die ersten Spekulationen auf. Auch der Song "Don't" soll angeblich über Ellie sein – und darin singt der Rotschopf über eine komplizierte Affäre. Unter einem ihrer TikTok-Videos erinnerte sich ein Fan an die Zeit zurück und schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass du Ed mit Niall betrogen hast." Ihre Reaktion? "[Das ist] falsch", antwortete sie kurz und knapp.

Ob sich das Thema damit jetzt ein für alle Mal erledigt hat? Die Beteiligten scheinen jedenfalls schon lange damit abgeschlossen zu haben. Sowohl Ellie als auch Ed haben ihre eigenen Familien gegründet. Ab und an spricht die 36-Jährige auch mal über ihren Sohn. Zuletzt verriet sie, dass er schon sehr musikalisch sei.

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2021

Instagram / casparjopling Ellie Goulding mit ihrem Mann Caspar Jopling

