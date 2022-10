Wie die Mama: Ellie Gouldings Sohn (1) ist schon musikalisch

Früh übt sich! Im April 2021 durfte Ellie Goulding (35) zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen: Ihr Sohn Arthur wurde geboren. Nun geht die Sängerin total in ihrer Mama-Rolle auf und liebt den Kleinen über alles. Offenbar hat sie auch einen Teil von ihrem Talent vererbt! Jetzt erzählte Ellie, dass der kleine Arthur nämlich sogar schon musikalisch sein kann!

Gegenüber The Sun offenbarte die "Lights"-Interpretin, dass ihr kleiner Sohnemann schon einiges kann: "Er kann schon Tonleitern, er ist erst 15 Monate alt, aber er ist sehr musikalisch", verriet Ellie. Vor allem klassische Musik habe es Arthur angetan. Das hat er wohl von seiner berühmten Mama vererbt bekommen: "Er hat ein paar musikalische Gene, darüber bin ich sehr glücklich."

In Ellies Haushalt ist Musik auch sehr präsent – erst kürzlich hat sie sogar ein Tonstudio bei sich zu Hause gebaut. "Ich hatte einen kleinen Schuppen und habe da den ganzen Kram reingepackt", erklärte sie. So kann sie mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen, weil er immer in der Nähe ist: "Wann immer jemand eine Pause braucht, kann ich zu ihm kommen und ihn sehen. Ich will das Beste aus beiden Welten!"

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de