Herzogin Meghan und Kates erstes Treffen war "merkwürdig"!

Zwischen diesen beiden war es offenbar von Anfang an schwierig! Prinzessin Kate (40) heiratete 2011 Prinz William (40). Sofort erfreute sich die Britin großer Beliebtheit – besonders mit ihrer Souveränität und Freundlichkeit verzaubert sie die Royal-Fans. 2018 feierte Prinz Harry (38) Hochzeit und brachte mit Herzogin Meghan (41) eine neue Frau in den britischen Königspalast. Machte Kate das etwa nervös? Laut Harry soll sie Meghan nicht sonderlich nett begrüßt haben!

In seinen demnächst erscheinenden Memoiren "Spare" thematisiert Harry auch das Verhältnis zwischen seiner Schwägerin und seiner Frau – vor allem ihr erstes Treffen beschrieb der Royal in seinem Buch als "merkwürdig." Laut dem 38-Jährigen habe Kate die ehemalige Schauspielerin nicht gerade mit offenen Armen empfangen – Meghan habe sie von Beginn an nervös gemacht. Ihre erste gemeinsame Veranstaltung im Jahr 2018 verlief nicht unbedingt besser. Meghan hatte sich Kates Lipgloss leihen wollen. "Meg drückte etwas davon auf ihren Finger und trug es auf ihre Lippen auf. Kate schnitt eine Grimasse", heißt es in Harrys Buch. Kate sei der Moment total unangenehm gewesen.

Kate und Meghan wurden in den vergangenen Jahren nie so richtig warm miteinander. Die einstige Suits-Darstellerin soll Williams Frau sogar schon mal zum Weinen gebracht haben. Während ihrer Hochzeitsvorbereitungen habe Meghan zu Kate gesagt, dass sie ein "Babyhirn" habe. Das soll laut The Sun zu viel für die dreifache Mutter gewesen sein, die nur einen Monat zuvor Prinz Louis (4) zur Welt brachte.

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2018

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

