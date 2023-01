Intimer Einblick: Prinz Harry half bei Lilibets Entbindung

Prinz Harry (38) erinnert sich an einen besonders bewegenden Moment in seinem Leben zurück. Am kommenden Dienstag, dem 10. Januar, erscheint endlich die heiß ersehnte Autobiografie des Enkels der Queen (✝96), die den Titel "Spare" trägt. In dem 416 Seiten langen Werk spricht der Rotschopf auch über zahlreiche private Momente seines Lebens. Nun erzählte Harry von dem Moment, in dem er half, seine Tochter Lilibet (1) zur Welt zu bringen.

Wie The Sun nun berichtet, blickt der zweifache Vater in seinen Memoiren auf die Entbindung seines zweiten Kindes zurück. So soll Harry die Ankunft seiner Tochter wohl mit einer Filmszene vergleichen und unglaublich detailreich schildern, wie er sich zu dem Arzt herunterbeugte, um unter dessen Anleitung Lilibet zu Welt zu bringen. Dabei soll dem 38-Jährigen sehr wichtig gewesen sein, dass sein zweiter Nachwuchs sein Gesicht sieht, während er auf die Welt kommt. In der Autobiografie verrät Harry außerdem, welche besonderen Worte ihm durch den Kopf gingen, als er seine Tochter zum ersten Mal sah. Zudem schilderte der Sohn von König Charles III. (74), dass es bei ihrer Ankunft im Krankenhaus Fajitas für die Schwangere und einen Burger für den Vater zu essen gegeben habe.

Nachdem Meghan (41) und die Kleine dann aus dem Krankenhaus entlassen worden seien, habe die ehemalige Schauspielerin in einem gedichtähnlichen Text ihre überwältigenden Gefühle niedergeschrieben. Zudem habe sie ihrem Mann in einem privaten Gespräch versichert, wie sehr sie ihn nach der lebensverändernden Erfahrung liebe.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Netflix Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

