Chris Evans und Alba Baptista händchenhaltend gesichtet!

Sind die Liebesgerüchte um Chris Evans (41) damit bestätigt? Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass der "The Gray Man"-Darsteller eine neue Freundin haben soll. Und die ist keine Unbekannte – bei der hübschen Brünetten handelt es sich um die "Warrior Nun"-Darstellerin Alba Baptista (25). Mit seinem Halloween-Post heizte der Schauspieler die Gerüchteküche zuletzt ordentlich an – immerhin hatte er genau das Bild gepostet, das auch Albas Mutter zuvor als Profilbild gehabt haben soll. Bringen die zwei nun Licht ins Dunkel? Chris und Alba wurden jetzt händchenhaltend gesichtet!

Wie Paparazzibilder zeigen, die Page Six vorliegen, haben Chris und Alba offenbar einen gemütlichen Spaziergang im Central Park in New York genossen – Hand in Hand. Obwohl die beiden erkannt wurden, gaben sich der 41-jährige Marvel-Star und die portugiesische Schauspielerin dennoch große Mühe, unentdeckt zu bleiben. Mit jeweils großen Sonnenbrillen und Atemschutzmasken im Gesicht hielt sich das vermummte Pärchen aneinander fest.

Erst am Donnerstag plauderte ein Insider gegenüber People aus, dass die Liaison der beiden viel mehr als nur ein Flirt sei. "Sie sind verliebt und Chris war noch nie glücklicher! Seine Familie und seine Freunde vergöttern sie", erzählte der Informant und verriet, dass das Paar bereits seit über einem Jahr zusammen sein soll.

Chris Evans, Schauspieler

Alba Baptista, Schauspielerin

Chris Evans, Filmstar

