Dieses Duo gewinnt "Denn sie wissen nicht, was passiert"!

Wer konnte den Sieg bei Denn sie wissen nicht, was passiert? einheimsen? In der heutigen Ausgabe, die unter dem Motto Winterspiele stand, setzten die Macher auf eine kleine Änderung. Anstatt gegeneinander zu spielen, durften Thomas Gottschalk (72) und Barbara Schöneberger (48) gemeinsam antreten. Das Duo musste sich im Laufe der Show gegen das Promiteam, bestehend aus Olaf Schubert (55) und Oliver Pocher (44), beweisen. Doch wer konnte am Ende siegen?

In insgesamt acht spannenden und abwechslungsreichen Spielen, die oftmals eine Menge Körpereinsatz eingefordert hatten, duellierten sich Thomas und Barbara mit ihren Promigästen, während Günther Jauch (66) das Spektakel moderierte. So mussten sie unter anderem in dem Spiel Schneegestöber erraten, welche Stars sich hinter einem zugeschneiten Bild verstecken. Am Ende kam es wie immer zum Showdown an der Wand. Doch wer konnte dieses für sich entscheiden?

Mit einem Punktestand von 4:4 starteten die beiden Teams in das letzte und entscheidende Duell. Dieses gestalte sich ziemlich spannend. Während sich die beiden Teams anfangs noch dicht auf den Fersen waren, konnten im Verlauf des Spiels die beiden Komiker einen Vorsprung ausbauen. Hat ihnen dieser letztendlich auch zum Sieg verholfen? Ja! Thomas und Barbara mussten sich am Ende geschlagen geben. Somit gewannen die Zuschauer im Block von Olli und Olaf 20.000 Euro.

Anzeige

Getty Images Olaf Schubert im Februar 2012

Anzeige

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Günther Jauch, Moderatoren

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, deutscher Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de