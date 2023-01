Starttermin der dritten "Outer Banks"-Staffel steht fest!

Die Pogues kehren zurück! Was versüßt einem das kalte Wetter besser als eine neue Staffel von Outer Banks? Die Netflix-Serie entführt ihre Zuschauer bald wieder an die traumhaften Strände von South Carolina. Anderthalb Jahre mussten die Fans nach dem ereignisreichen Staffelfinale des Mystery-Abenteuers warten – doch das hat nun ein Ende. Der Starttermin der neuen Staffel von "Outer Banks" ist schon bald!

Anders als die vorigen Folgen soll die dritte Staffel des sonnigen Dramas nicht erst im Sommer erscheinen, sondern schon in wenigen Wochen! Bereits am 23. Februar dürfen sich die Fans auf neue Folgen auf Netflix freuen. Doch nicht bloß das, auch auf einen neuen Charakter dürfen sie gespannt sein. Als Cleo schließt sich Carlacia Grant dem Hauptcast an. Zwar hat sie bereits in der zweiten Staffel eine kleine Rolle gespielt, doch mit Staffel drei soll sie ein fester Bestandteil der Clique werden.

Ein Wiedersehen wird es auch mit Chase Stokes (30) als John B, Madelyn Cline (25) als Sarah, Jonathan Davis als Pope, Rudy Pankow als Fanliebling JJ und Madison Bailey (23) als Kiara geben. Ob die Wünsche der Zuschauer erhört werden und sich eine langersehnte Liebesgeschichte zwischen Kiara und JJ anbahnt? Ein veröffentlichtes Bild des Streamingdienstes sorgt zumindest schon einmal für viele Spekulationen...

Netflix Madelyn Cline, Chase Stokes, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Madison Bailey in "Outer Banks"

Netflix Chase Stokes, Madelyn Cline, Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Davis in "Outer Banks"

Netflix Madison Bailey und Rudy Pankow in "Outer Banks"

