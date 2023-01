Streit vergessen? Kim Kardashian tanzt zu Taylor Swifts Song

Gehört der Streit zwischen Kim Kardashian (42) und Taylor Swift (33) damit endgültig der Vergangenheit an? Seit 2016 hatte zwischen der Unternehmerin und der Musikerin eigentlich dicke Luft geherrscht. Auslöser für den Beef war ein Video im Netz gewesen, mit dem die vierfache Mutter die Künstlerin der Lügen bezichtigt hatte – anschließend bezeichnete sie die Sängerin zudem als "Schlange". Zuletzt schien es dann aber, als wäre eine Versöhnung in Sicht. Macht Kim mit einem neuen Tanzvideo jetzt einen Schritt auf Taylor zu?

Auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account mit Tochter North (9) veröffentlichte Kim zuletzt ein neues Video. In dem Clip tanzen die Neunjährige und ihre Mutter wild – und zwar zu TayTays erfolgreichem Song "Shake It Off"! Die 42-Jährige scheint dabei mächtig Spaß zu haben und auch ihr Sprössling zieht freche Grimassen zu dem Lied.

Ob die Fehde zwischen Kim und Taylor inzwischen wohl ein Ende gefunden hat? Schon vor über einem Jahr hatte die The Kardashians-Bekanntheit eröffnet, ein großer Fan der Musik der US-Amerikanerin zu sein. "Ich meine, ich mag wirklich viele ihrer Songs. Sie sind alle supersüß und fesselnd", hatte Kim in einem Interview erklärt.

Getty Images Taylor Swift bei den 50. American Music Awards, 2022

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

