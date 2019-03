Es war ein emotionales Gefecht. Das Verhältnis zwischen Taylor Swift (29) und Kim Kardashian (38) sowie deren Ehemann Kanye West (41) ist seitdem schwer belastet. Der Rapper hatte 2016 in seinem Song "Famous" behauptet, Taylor überhaupt erst berühmt gemacht zu haben. Als die heute 29-Jährige das nicht auf sich sitzen lassen wollte, schaltete sich Ehefrau Kim ein und startete eine Hasskampagne auf Taylor. Nun öffnete sich die Sängerin ihren Fans und gesteht, wie sehr sie darunter gelitten hatte.

Kim hatte Taylor damals als Schlange bezeichnet, was eine regelrechte Hasskampagne in den sozialen Medien nach sich zog. Swift schrieb in der April-Ausgabe der amerikanischen Elle zu dem Thema: "Ich fühlte mich erniedrigter als je zuvor in meinem Leben." Doch die 29-Jährige fand einen Weg, Kim Paroli zu bieten. Zu ihrer "Reputation Tour" brachte die Sängerin kurzerhand eine riesige Kobra namens Karyn mit. Auch wenn das ein letztlich gelungener Schachzug war, lässt sie das Mobbing von Kim nachdenklich zurück.

"Es wäre schön, wenn wir eine Entschuldigung von den Leuten bekommen könnten, die uns Mobben", schrieb sie. "Aber vielleicht ist alles, was ich je bekommen werde, die Befriedigung zu wissen, dass ich das überlebt habe – und trotzdem weiter Erfolg haben konnte."

Christopher Polk / Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2009

Getty Images Taylor Swift, Jay Z, Kanye West und Kim Kardashian bei der Grammy-Verleihung 2015

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

