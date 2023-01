Claudia Effenberg im Dschungel: So reagierten ihre Kinder

In wenigen Tagen geht es endlich wieder los! Am Freitag geht das Dschungelcamp in die 16. Runde. Mit dabei ist unter anderem Claudia Effenberg (57)! Das Model ist die Frau des ehemaligen Fußballspielers Stefan Effenberg (54) und Mutter zweier Kinder. Im australischen Dschungel warten bereits schwierige Herausforderungen auf sie – besonders beliebt beim Publikum sind dabei die ekligen Essensaufgaben! Doch wie finden das eigentlich die Liebsten der Designerin? Das sagen Claudias Kinder zu ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp!

"Meine Tochter ist jetzt nicht vor Begeisterung in die Luft gesprungen", verrät die Blondine in einem Interview mit Bild. Bei Thomas habe das jedoch anders ausgesehen. "Mein Sohn freute sich wie ein Schnitzel, der fand das mega", fügt sie hinzu. Der habe jedoch eine Bedingung gehabt. "Du isst keinen Schniedelwutz!", zitiert Claudia den 22-Jährigen. Das nicht zu tun, habe sie ihm hoch und heilig versprochen.

Auch Stefan habe sich für sie gefreut. "Mein Mann Stefan fand alles super, da gab es keine Vorschriften. Er sagte nur: 'Du wirst über dich hinauswachsen!'", erzählt sie. Der Sportler habe sie aufgrund von beruflichen Verpflichtungen allerdings nicht nach Down Under begleiten können.

Claudia Effenberg auf dem Weg nach Australien 2023

Claudia Effenberg, 2023

Stefan und Claudia Effenberg bei ihrer Launchparty 2015

