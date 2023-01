"Du schaffst das": Kate Winslet ermutigt Kinderjournalistin

Kate Winslet (47) ist unglaublich verständnisvoll! Die Schauspielerin hatte ihren weltweiten Durchbruch vor 25 Jahren mit dem Erfolgsfilm Titanic geschafft. Seitdem ist die Britin eine etablierte Hollywood-Größe und in verschiedensten Filmen zu sehen. Aktuell flimmert ihr Gesicht im Megahit "Avatar: The Way of Water" über die Kinoleinwände. Trotz ihres Erfolgs ist Kate offenbar nicht abgehoben. Bei einem Interview mit einer Kinderreporterin war die Dreifachmama sehr nahbar.

Auf dem Instagram-Kanal der ZDF Kindernachrichtensendung logo! wurde ein Clip geteilt, der zeigt, wie der Hollywood-Star eine junge Interviewerin beruhigt und motiviert. Das Mädchen namens Martha verriet Kate: "Das ist mein erstes Mal." Die Rose-Darstellerin erwiderte: "Es ist dein erstes Mal: Du machst es zum ersten Mal?" Daraufhin fügte sie hinzu: "Wenn wir dieses Interview führen, wird es das erstaunlichste Interview aller Zeiten werden. Weißt du, warum? Weil wir das so beschlossen haben. Wir haben also jetzt beschlossen, du und ich, dass es ein fantastisches Interview wird. Okay? Du schaffst das!"

Die Fans der Blondine sind begeistert davon, wie Kate mit dem Mädchen umging. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche bewundernde Kommentare. "Das ist so, so toll! Bin jetzt noch ein größerer Fan", schrieb ein User. "Vorbildfunktion erfüllt!" meinte ein weiterer. Ein anderer fragte sich "Wie kann man so nett sein?"

