Darum hat "Titanic"-Star Kate Winslet große Angst vor Kühen

Kate Winslet (49), die in Hollywood für ihre furchtlosen Rollen bekannt ist, hat kürzlich eine eher ungewöhnliche Angst preisgegeben: nämlich die vor Kühen. In der "The Late Show" mit Stephen Colbert sprach die Schauspielerin am Freitagabend darüber, dass sie beim Wandern oft durch Kuhweiden laufen müsse und mittlerweile gelernt habe, die Körpersprache der Tiere zu deuten. "Wenn ihre Schwänze schlagen und Fliegen um sie herum sind, dann könnte es gefährlich werden", erklärte sie im Gespräch mit einem ernsthaften Unterton, der das Studio-Publikum zum Lachen brachte. Auch Kates Mutter habe einmal vor einer Kuh flüchten müssen, wie die Schauspielerin weiter berichtet.

Kate betonte, dass ihre Angst nicht gerade unbegründet sei, da sie gehört habe, dass es in England immer wieder Geschichten über angreifende Kühe gebe. Dennoch versuche sie, ihre Furcht zu überwinden. "Sie sind doch nicht wirklich furchteinflößend, oder? Nein, sind sie nicht", sagte sie fast schon beschwichtigend, nur um dann doch zuzugeben, dass ihre Vorsicht vor diesen Tieren absolut ernst gemeint sei. Der humorvolle Austausch mit Stephen Colbert war Teil des sogenannten "The Colbert Questionert", einer Serie bestehend aus 15 Interviewfragen, die prominenten Gästen auf amüsante Weise persönliche Einblicke entlocken. Andere Stars wie George Clooney (63) oder Meryl Streep (75) haben sich ebenfalls bereits Stephen Colberts (60) Fragen gestellt.

Abseits von skurrilen Kuh-Anekdoten ist Kate vor allem für ihren Auftritt im Filmklassiker "Titanic" bekannt. Erst letzte Woche sprach sie im Podcast "Happy Sad Confused" über die herausfordernden Dreharbeiten. So sprach sie unter anderem über die berühmte Tür-Szene, die sie gemeinsam mit Leonardo DiCaprio (50) in einem Wassertank gedreht hatte. Sie verriet, dass ihr das Wasser dort nur bis zur Hüfte gereicht habe und sie regelmäßig habe aussteigen müssen, um Pinkelpausen einzulegen. Außerdem verriet sie, dass Leonardo DiCaprio sich während der gesamten Dreharbeiten zu seiner Todesszene auf den Knien befunden habe.

Getty Images Kate Winslet, Filmstar

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den Oscars 2016

