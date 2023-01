"Game of Thrones": Emilia Clarke weinte vor Sex-Szenen

Emilia Clarke (36) musste früh lernen, über ihren Schatten zu springen! Die Schauspielerin ist Teil der Hit-Serie Game of Thrones, in welcher sie neben Hollywood-Stars wie Sophie Turner (26) oder Peter Dinklage (53) zu sehen ist. Obwohl sie GoT viel zu verdanken hat, erinnert sich die Seriendarstellerin auch an nicht so schöne Momente am Set. Auf bestimmte Szenen hätte Emilia sehr gut verzichten können!

Wie die Schauspielerin im "Armchair Podcast" mit Dax Shepard (48) erzählt, habe sie anfangs nichts von vorgesehenen Nackt-Drehs gewusst. Sie habe die Sex-Szenen mit ihrem Serienkollegen Jason Momoa (43) dann als unangenehm empfunden und habe sogar weinen müssen. Die damals 23-Jährige hatte erst wenige Zeit zuvor ihren Abschluss an der Schauspielschule gemacht. Sie offenbarte: "[Ich] war komplett nackt mit all den Leuten um mich herum, und ich wusste nicht, was ich tun sollte." So viel Freizügigkeit sei für die Darstellerin "beängstigend" gewesen.

Doch Emilia habe schnell Halt in Jason gefunden, der seiner jüngeren Kollegin die Angst genommen habe. "Er war so lieb und fürsorglich, und er kümmerte sich um mich", offenbarte die heute 36-Jährige im Podcast. Auch wisse sie, dass sie durch die Erfahrung viel "Scham für ihre weitere Laufbahn verlieren konnte."

Getty Images Emilia Clarke, "Game of Thrones"-Star

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Emilia Clarke im August 2021

Getty Images Jason Momoa und Emilia Clarke bei den AFI Awards

