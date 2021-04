23 Jahre war Emilia Clarke (34) jung, als sie für die Rolle der Daenerys Targaryen gecastet wurde. Die Fantasy-Serie Game of Thrones machte die bis dahin weitgehend unbekannte Schauspielerin blitzartig weltberühmt. Für Emilia bedeutete das Engagement zahlreiche weitere Rollenangebote, sie spielte unter anderem in "Terminator: Genisys" und Solo: A Star Wars Story mit. Finanziell haben sich die Jahre vor der Kamera auf jeden Fall ausgezahlt: Emilias Kontostand soll sich im siebenstelligen Bereich bewegen.

So beziffert die Daily Mail das Vermögen der heute 34-Jährigen auf über acht Millionen Euro. Allein im vergangenen Jahr soll die Britin fast 580.000 Euro eingenommen haben. Dabei warnte ihr Vater Emilia einst noch vor einer Schauspielkarriere. "Er wollte, dass ich das Ganze realistisch angehe, weil in der Branche kaum jemand Geld verdient", zitiert die Zeitung die Darstellerin. Auch wenn es sich bei Emilia wohl nur um eine Ausnahme von der Regel handelt, belehrte sie selbst ihren Vater eines Besseren.

Ihre Zeit bei "Game of Thrones" habe sie derweil noch immer nicht vollständig verarbeiten können. "Ich kann es immer noch nicht als das sehen, was es war. Ich glaube, dafür muss ich erst 90 werden", schilderte Emilia im Interview mit Entertainment Weekly die Arbeit an der Serie. Es sei eine absolut einnehmende und prägende Erfahrung gewesen.

