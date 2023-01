In vierter "You"-Staffel: Joe Goldberg wird selbst zum Opfer

Jetzt verändern sich die Rollen. Netflix hat angekündigt, dass die vierte Staffel der gehypten Serie You am 9. Februar 2023 starten soll. Doch zunächst werden vermutlich erst mal nur die ersten fünf Folgen veröffentlicht, die weiteren fünf sollen dann am 9. März 2023 online gehen. Bisher hatte Netflix lediglich einen Teaser der neuen Staffel gezeigt. Doch was treibt Joe Goldberg (Penn Badgley, 36) nun? Das Geheimnis hat ein Ende, denn jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

In der neuen Staffel wird der Jäger Joe selber zum Gejagten, zeigt der Netflix-Trailer. Er hat sich in London ein neues Leben aufgebaut. Der Killer schlüpft in die Rolle eines Professors namens Jonathan Moore und möchte sein mörderisches Verhalten hinter sich lassen. Doch seine Nachbarin lässt ihn in alte Muster verfallen. Mit der Zeit wird deutlich, dass Joe nicht der einzige Mörder in der Stadt ist. Der Eat-the-Rich-Killer terrorisiert Europa. Mit seinen Stalking-Fähigkeiten versucht Joe, ihm auf die Schliche zu kommen und wird dabei selbst zum Opfer. Er wird von jemandem beobachtet, der alles von ihm weiß. Jemand, der sich wahrscheinlich in seinem neuen Bekanntenkreis aufhalten muss.

In der dritten Staffel spielte Joe den liebenden Ehemann in einer kleinen Familie in der Vorstadt. Es endete damit, dass er seine Frau Love umbrachte und es so aussehen ließ, als wäre er am selben Tag gestorben.

You_S4_E4_00_11_59_16_R. Penn Badgley als Joe Goldberg in "You"

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX Penn Badgley als Joe Goldberg in dritter Staffel "You"

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX Penn Badgley als Joe Goldberg in "You" mit seinem Baby

