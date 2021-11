Das habt ihr sicher noch nicht über den Netflix-Serienhit You gewusst! Vor wenigen Wochen erst ging die dritte Staffel der beliebten Psychothrillerserie auf Netflix online. Nur kurze Zeit später schaffte es die Show sogar auf Platz eins der Streamingplattform. Eine vierte Staffel wurde bereits vor der Veröffentlichung der aktuellen Folgen verkündet. Um euch die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, hat Promiflash euch fünf spannende Funfacts zusammengetragen:

1. Tati Gabrielle lehnte ihre Rolle der Marienne erst ab

Da die Schauspielerin anfangs von ihrem Agenten nicht erfuhr, für welches Projekt sie angefragt wurde, wies sie die Anfrage zurück. Erst nachdem er erneut auf sie zukam und erzählte, dass sie eine Probelesung mit Penn Badgley (35) machen solle, wurde ihr klar, für welche Serie man sie haben wollte. "Ich habe dann ja gesagt, weil ich ein riesengroßer Fan der Show war", erinnerte sich Tati.

2. Der "You"-Cast wusste bis zum Drehtag nicht, was passieren wird

Keiner der Schauspieler kannte von Beginn an den gesamten Plot der dritten Staffel, da sie immer nur die Skripte der Szenen bekamen, die sie als Nächstes drehen sollten. So waren sie meist überrascht, wenn wieder etwas Unvorhersehbares in der Show passierte.

3. Loves Bäckerei "A Fresh Tarte" könnte dem ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommen

Das Gebäude, in dem das Geschäft der weiblichen Hauptfigur sich befand, war bereits in zahlreichen anderen beliebten TV-Shows zu sehen, wie Friends, Pretty Little Liars oder auch in Gilmore Girls als Lukes Diner.

4. Natalie Englers Tod: Die Produzenten wollten die Zuschauer überraschen

"In einem Gespräch zu Beginn der dritten Staffel haben wir uns gefragt 'Was würde man als Zuschauer glauben, was passiert?' Und das war, dass Michaela McManus (38) die ganze Staffel über dabei sei, also entschieden wir 'Sie muss in Folge eins gehen'", verriet die Showrunnerin Sera Gamble.

5. Penn Badgley hatte bereits Gespräche über die Handlung der vierten Staffel

Der Schauspieler verriet, dass es die bisher spannendste Unterhaltung mit Sera war. "Ich glaube, wir werden mehr über Joe und seine Beziehung zu sich selbst erfahren. Und die nächste Staffel könnte echt ziemlich anders werden", betonte er.

