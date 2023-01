Krebskranker Tim Lobinger gibt endlich wieder ein Update

Endlich wieder ein Lebenszeichen von Tim Lobinger (50). Der einstige Profi-Sportler ist seit einer ganzen Weile schwer an Krebs erkrankt. Im Oktober letzten Jahres erklärte er dann: Es gibt wenig Hoffnung auf eine Genesung, da der Krebs zu aggressiv ist. Den Lebenswillen hat der Stabhochsprungprofi dennoch nicht aufgegeben. Nun gab Tim endlich wieder ein Lebenszeichen und blickte in die Zukunft.

Zuletzt meldete sich der 50-Jährige im Oktober bei seinen Fans auf Instagram. Nun teilte er vor wenigen Tagen in seiner Story ein kleines Update. "Die letzten Wochen und Monate waren holprig und eine Herausforderung. Ein Hindernislauf an Arbeit und Behandlungen, der mich atemlos gehalten hat", gab Tim zu. Offenbar kann er aber auch positiv in die Zukunft blicken: "Doch es sind so schöne Dinge passiert, die mir erneut viel Kraft gegeben haben. Dankbarkeit füllt mein Kraftwerk. Auf geht's ins Jahr 2023."

Zuletzt sprach Tim im Oktober mit Bild über seine Krankheit. Obwohl für ihn eine Heilung fast ausgeschlossen ist, stellte er schon damals klar, dass er niemals die Hoffnung aufgeben würde: "Für jeden Tag, den ich lebe und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen", offenbarte der Vater eines Sohnes.

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, einstiger Profisportler

Getty Images Tim Lobinger bei der José Carreras Gala 2018 in München

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seinem Sohn Okkert

