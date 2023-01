Nach Dua Lipa: Datet Trevor Noah etwa Joe Jonas' Ex Juliana?

Trevor Noah bandelt offenbar mit der nächsten Beauty an. Noch vor wenigen Monaten wurde darüber spekuliert, ob der Moderator mit Dua Lipa (27) anbandelt. So wurden die beiden gelegentlich von Paparazzi gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet – und das sogar beim Küssen. Doch mehr scheint aus den beiden nicht geworden zu sein. Trevor wurde nun gemeinsam mit dem Model Juliana Herz gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 38-Jährige gemeinsam mit der Ex von Joe Jonas (33) durch Los Angeles spaziert. In lässigen Outfits schlenderten sie gemeinsam mit einem Kaffee in der Hand durch die Stadt und wirkten dabei sehr vertraut. Ob es sich dabei um ein Date gehandelt hat oder die beiden nur freundschaftlich miteinander unterwegs waren, ist bislang noch unklar.

Aber auch Dua Lipa trifft sich offenbar mit anderen. Wie Page Six berichtete, soll die 27-Jährige mit Jack Harlow (24) anbandeln. Einem Insider zufolge habe der Musiker großes Interesse an der "No Rules"-Interpretin. "[Er ist] sehr an ihr interessiert und wollte [die Romanze] unbedingt fortsetzen", betonte der Informant.

Getty Images Trevor Noah, Komiker

Getty Images Juliana Herz im Januar 2022

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

