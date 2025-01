Trevor Noah wird zum fünften Mal Grammy Awards moderieren

Trevor Noah wird auch 2025 wieder bei der Verleihung der Grammy Awards als Host auf der Bühne stehen. Wie unter anderem CBS News berichtet, übernimmt der Comedian zum fünften Mal in Folge die Rolle des Gastgebers. Die Preisverleihung, die am 2. Februar in der Crypto.com-Arena in Los Angeles stattfindet, erhält in diesem Jahr eine besondere Bedeutung: Neben der Ehrung musikalischer Höchstleistungen wird sie Spenden für die Unterstützung von Betroffenen der verheerenden kalifornischen Waldbrände sammeln. "In herausfordernden Zeiten hat Musik die Kraft, zu heilen, zu trösten und zu vereinen wie nichts anderes", ließ das Produktionsteam der Grammys verlauten.

Für Trevor ist der Job als Grammy-Moderator keine Selbstverständlichkeit. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter schwärmte der Komiker bereits vor zwei Jahren von den Künstlern, die er hinter der Bühne kennenlernen durfte. "Man läuft einfach herum und sieht Billie Eilish, wie sie einen Moment mit einem anderen Künstler hat – das bekommt man nirgendwo anders zu sehen", berichtete der begeisterte Musikfan und ergänzte: "Ich sehe das nicht als selbstverständlich an, denn all diese Menschen sind der Soundtrack meines Lebens."

Neben Trevor blicken die nominierten Musiker mit Spannung auf die baldige Preisverleihung. Die größten Chancen auf die eine oder andere Trophäe hat Beyoncé (43) – sie wurde in elf Kategorien für die Grammy Awards nominiert. Taylor Swift (35) brach mit ihren Nominierungen gleich einen Rekord: Sie ist die erste Künstlerin, die siebenmal für das Album des Jahres nominiert wurde. Das goldene Grammophon in dieser Kategorie hat sie bereits viermal gewonnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammys 2024

Anzeige Anzeige