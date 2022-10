Erstes Treffen mit Dua Lipa: Trevor Noah war ganz aufgeregt

Ob Dua Lipa (27) und Trevor Noah wirklich nur Freunde sind? Der Popstar wurde vor etwa einem Monat knutschend mit dem Comedian gesehen. Nachdem Gerüchte um eine mögliche Beziehung die Runde machten, äußerte Dua sich deutlich: Sie sei nach wie vor single und das sei auch gut so. Aber sie scheint dennoch eine Art von Beziehung zu ihm zu haben – denn bei ihrem ersten Treffen konnte Trevor sein Glück kaum fassen!

Als Trevor zu Gast in Duas Podcast "Dua Lipa: At Your Service" war, erinnerte er sich an seine erste Begegnung mit ihr. "Ich erinnere mich, dass meine Leute sagten: 'Wer zum Teufel ist das?' Und ich nur meinte: 'Das ist Dua Lipa! Das ist Dua Lipa!'", erklärte er. Bei einem Fußballspiel habe er die Sängerin zu ersten Mal live gesehen und sei direkt hin und weg von ihr gewesen. Er habe sich sogar gewünscht, sie jetzt öfter sehen zu können. "Du warst wirklich wunderbar und liebenswürdig", lobte er die Sängerin.

Wie es scheint, hatte Dua in Trevor schon immer einen großen Fan. Und auch wenn sie kein Paar sein mögen, verbindet sie offenbar eine enge Beziehung auf freundschaftlicher Basis. Ganz aufgeben sollten die Fans eine mögliche Romanze jedoch noch nicht, denn Dua sei zwar single, aber gegen einen Partner habe sie nichts einzuwenden: "Aber wenn man jemanden findet, der einen wirklich besänftigt und beruhigt... Das macht einen großen Unterschied!"

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Trevor Noah bei den Grammys 2022

Getty Images Dua Lipa bei einem Konzert in Paris

