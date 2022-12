Trevor Noah moderiert zum dritten Mal die Grammy Awards!

Trevor Noah darf es wieder tun! Der in Johannesburg geborene Schauspieler machte sich in den vergangenen Jahren in Hollywood als stets gut gelaunter TV-Moderator einen Namen. So war er beispielsweise von 2015 bis 2022 Gastgeber der "Daily Show" – dafür räumte er sogar einen Emmy ab. Nun moderiert Trevor bald wieder ein großes Ereignis. Zum bereits dritten Mal darf er bei den Grammy Awards durch das Programm führen!

Das berichtete nun unter anderem People. Demnach wird Trevor im nächsten Jahr die jährliche Musikpreisverleihung moderieren – bereits 2021 und 2022 wurde ihm diese Ehre zuteil. Am 5. Februar werden die besten der besten aus der Musikbranche also wieder auf dem roten Teppich glänzen und die ein oder andere Trophäe mit nach Hause nehmen. Die Grammys finden im nächsten Jahr wieder in Los Angeles statt.

Und das sind einige der Nominierten: Soul-Queen Beyoncé (41) ist gleich neunmal für einen Grammy Award nominiert. Auch Adele (34) und Harry Styles (28) stehen auf der Liste der Nominierten. Megan Foxs (36) Verlobter Machine Gun Kelly (32) könnte zudem zum allerersten Mal diese Auszeichnung abräumen.

