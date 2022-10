Nach Dating-Gerüchten: Dua Lipa redet über Beziehungsstatus

Wie steht es um den Beziehungsstatus von Dua Lipa (27)? Vergangenes Jahr trennte sich die Sängerin nach zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Anwar Hadid (23). Doch vor wenigen Tagen machten neue Datingspekulationen die Runde: Dua wurde zusammen mit Trevor Noah gesehen. Sie sollen sich sogar nähergekommen sein. War's das mit ihrem Single-Leben? Nun sprach Dua über ihren derzeitigen Beziehungsstand!

Offenbar ist die "Levitating"-Interpretin noch immer Single – und ziemlich happy damit. "Für mich ist es das erste Jahr, in dem ich seit langer Zeit keine Beziehung mehr hatte", gab sie in ihrem Podcast "Dua Lipa: At Your Service" zu. Sie habe es sehr genossen, einfach mal allein zu sein und auch viel mehr an sich selbst zu denken. Dennoch kann sie sich auch über Gesellschaft freuen: "Aber wenn man jemanden findet, der einen wirklich besänftigt und beruhigt... Das macht einen großen Unterschied!"

Obwohl Dua derzeit also noch nicht wieder in einer Beziehung ist – mit Trevor schien sie sich super verstanden zu haben. Ein Insider plauderte gegenüber Hollywood Life sogar aus: "Dua hat ihren Freunden erzählt, dass sie eine tolle Zeit mit ihm hatte und dass sie Trevor süß findet. Sie sieht auf jeden Fall Potenzial und findet, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt."

Anzeige

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei einem Konzert in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de