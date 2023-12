Trevor Noah moderiert zum vierten Mal die Grammy Awards!

Trevor Noah ist ein erfolgreicher Schauspieler. In den vergangenen Jahren versuchte er sich aber auch immer wieder als TV-Moderator – mit großem Erfolg. Die Fans feiern den Südafrikaner für seine stets gut gelaunte Art. 2017 wurde der Comedian für seine Moderation der "Daily Show" sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Nun stehen die Grammys vor der Tür, und obwohl er selbst nominiert ist, führt Trevor zum vierten Mal durch den Abend!

"Ich werde die Grammys moderieren. Ich freue mich darauf", verkündete der 40-Jährige in seinem Podcast "What Now?". Der "Black Panther"-Darsteller könnte an dem Abend auch selbst mit einer der beliebten Trophäen nach Hause gehen: Sein Werk "I Wish You Would" ist in der Kategorie "Bestes Comedy-Album" nominiert!

Zuletzt sorgte das Dating-Leben des Hollywoodstars für einige Schlagzeilen: Trevor soll mit der Sängerin Dua Lipa (28) angebandelt haben. Die beiden wurden sogar beim Küssen erwischt! Geäußert haben sich die beiden aber nie zu den Datinggerüchten – kürzlich sichtete man den Entertainer dann mit dem Model Juliana Herz.

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

