Trevor Noah äußert sich zu den Dating-Gerüchten mit Dua Lipa

Bricht Trevor Noah etwa sein Schweigen? Bereits seit Wochen wird darüber spekuliert, ob der Moderator mit Dua Lipa (27) anbandelt. Im September wurden der Comedian und die Sängerin bei einem Date in New York gesichtet. Dabei kam es sogar zu einem Kuss. Doch läuft da wirklich was zwischen dem gebürtigen Südafrikaner und der "One Kiss"-Interpretin? Nun äußerte sich Trevor zu den Gerüchten...

"Ich finde es einfach faszinierend, wie mächtig diese Dinge sind", meinte der 38-Jährige lachend im Interview mit The Hollywood Reporter, als er auf die Schlagzeilen über sein Liebesleben angesprochen wurde. Der "The Daily Show"-Star gab zu, dass er kein Fan davon sei, dass seine Liebeleien und Beziehungen in den Medien thematisiert werden.

Aber nicht nur Trevor äußerte sich zu den Spekulationen. Bereits im Oktober klärte Dua ihre Fans über ihren Beziehungsstatus auf. "Für mich ist es das erste Jahr, in dem ich seit langer Zeit keine Beziehung mehr hatte", plauderte sie in dem Podcast "Dua Lipa: At Your Service" zu.

Getty Images Trevor Noah, Komiker

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

