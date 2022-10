Nach Knutscherei: Dua Lipa sieht Potenzial in Trevor Noah

Könnte es zwischen Dua Lipa (27) und Trevor Noah etwa ernst werden? Vor wenigen Tagen wurde die Sängerin gemeinsam mit dem Moderator in New York gesichtet. Paparazzi fingen ein, wie die "Be The One"-Interpretin und der Komiker sich vor einem Restaurant küssten. Zuvor gab es noch Gerüchte, dass die Musikerin mit Arón Piper (25) anbandeln würde. Doch dem ist offenbar nicht so. Wie ein Insider nun verriet, soll Dua in Trevor ihren potenziellen nächsten Partner sehen.

"Das ist alles noch neu für Dua und Trevor, aber sie genießt es, Zeit mit ihm zu verbringen", plauderte die Quelle im Interview mit Hollywood Life aus. Das soll die Britin auch bereits gegenüber ihren Freunden geäußert haben. Zudem soll die 27-Jährige auch schon von dem Moderator geschwärmt haben. "Dua hat ihren Freunden erzählt, dass sie eine tolle Zeit mit ihm hatte und dass sie Trevor süß findet. Sie sieht auf jeden Fall Potenzial und findet, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt", erzählte der Informant.

In einer Beziehung seien die beiden jedoch noch nicht. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nichts Ernstes zwischen ihnen", stellte der Insider klar. Auch ob sich Dua und der 38-Jährige noch einmal treffen werden, stehe noch in den Sternen. Die Sängerin sei jedenfalls offen dafür. "Sie hofft, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen werden und möchte sehen, wohin das Ganze führt", betonte die Quelle.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Dua Lipa, August 2022

