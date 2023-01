Nick Carter verarbeitet Tod von Bruder Aaron in neuem Song

Nick Carter (42) trauert auf seine ganz eigene Art und Weise! Anfang November war Aaron Carter (✝34) ganz unerwartet verstorben. Seine Haushälterin hatte den "I Want Candy"-Interpreten leblos in seiner Badewanne gefunden. Seine Familie, Freunde und viele Fans trauerten daraufhin öffentlich um den Verstorbenen – so auch sein Bruder. Mit dem Backstreet Boys-Star hatte Aaron kein einfaches Verhältnis. Nun wurde bekannt: Seinen Verlust soll Nick in einem Song für seinen Bruder verarbeitet haben!

Vor drei Tagen meldete sich Nick mit einem Post bei seinen Instagram-Fans, in dem er einen neuen Song ankündigte. Um einen Gute-Laune-Song scheint es sich dabei jedoch nicht zu handeln – immerhin schaut der Sänger nachdenklich zu Boden, traurige Musik läuft im Hintergrund. Wie TMZ nun berichtet, soll es sich bei der Veröffentlichung am kommenden Mittwoch um ein ganz besonderes Projekt handeln: Nick soll einen Song für Aaron geschrieben haben, in dem er seine Trauer und die komplizierte Beziehung der beiden zum Ausdruck bringt.

Kurz nachdem die Nachricht von Aarons Tod um die Welt gegangen war, stand Nick mit seinen Bandkollegen auf der Bühne. Für den 42-Jährigen war diese Zeit alles andere als leicht, weshalb er seine Tränen nicht lange zurückhalten konnte. "Heute Abend sind unsere Herzen schwer, da wir gestern ein Familienmitglied verloren haben", erklärte Kevin Richardson (51), nachdem die Band "ihrem kleinen Bruder Aaron" mit einem Song Tribut zollten.

Getty Images Nick und Aaron Carter auf einer Geburtstagsparty in Kalifornien im August 2006

Getty Images Nick und Aaron Carter im April 2004

Getty Images Nick Carter mit seinem Bruder Aaron (†34) im Juli 2006

