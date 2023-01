Bei Autounfall: Frédéric von Anhalt verlor fast einen Finger

Damit rechnete Frédéric von Anhalt (79) wohl nicht. Der Witwer der Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (✝99) lebt zurzeit in Los Angeles und plagt sich dort meistens mit der Frage herum, einen Erben zu finden. Doch mit den Adoptivsöhnen will es zurzeit nicht so richtig klappen. Stattdessen gönnt sich der TV-Star erst einmal ein Weihnachtsgeschenk: ein Rolls-Royce-Cabrio. Doch damit geriet Frédéric prompt in einen Unfall – und verlor fast seinen Finger.

"Die Ärzte mussten ein Stück eines Knochens entfernen, um nähen zu können", verrät Frédéric im Gespräch mit t-online. Bei einem Zusammenstoß auf der Straße habe er sich die Hand schwer verletzt, sodass ein Teil seines rechten Ringfingers abgenommen werden musste. Ganze drei Tage habe er im Krankenhaus verbringen müssen. Der Unfall sei aber nicht seine Schuld gewesen: Ein anderer Autofahrer habe die Vorfahrt missachtet und sei ihm in die Fahrerseite gekracht. Fast schlimmer scheint aber der Schaden an dem knapp 450.000 Euro teuren Cabrio: "Ich habe mich so sehr auf den Wagen gefreut."

Mittlerweile sei Frédéric wieder zu Hause, könne mit seiner bandagierten Hand aber nicht viel machen. Hilfe von seinen Adoptivsöhnen bekomme er nicht. "Wenn ich eine Million hinlegen würde, würden sie vielleicht etwas machen, aber für mich interessieren sie sich nicht", meint der 79-Jährige. Er wolle die Suche nach einem passenden Adoptivsohn aber nicht aufgeben. Viel eher werde er sich so lange weiter umschauen, bis er den Richtigen findet.

Anzeige

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt im Januar 2014 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / kevinxprince Kevin Feucht und Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de