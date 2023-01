Bianca Balintffy zieht über "Love Island"-Partner Paco her

Bianca Balintffy lässt kein gutes Haar an ihrem einstigen Love Island-Partner! Mit Paco Herb gewann sie im Jahr 2021 die Frühjahrsstaffel. Trotz ihres Sieges war das Liebesglück nicht von langer Dauer. Kurz nach dem Dreh beendete die Brünette das Kennenlernen und verriet, dass er sie sehr verletzt habe. Auch Pacos spätere Romanzen mit Reality-TV-Beautys wie Yeliz Koc (29) und Melissa Damilia (27) gingen schief. Im Netz schoss Bianca nun öffentlich gegen ihren ehemaligen Flirt.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, was die Rheinbergerin von Paco hält. "Bro, gar nix", lautete ihre deutliche Antwort. "So ein Mensch mit so einem Verhalten tollen Frauen gegenüber hat ein gewaltiges Problem. Und es beruhigt mich, dass so jemand niemals glücklich wird im Leben", wetterte Bianca gegen den einstigen Kampf der Realitystars-Kandidaten. Sie ist überzeugt, dass Paco niemals ruhen kann und niemals ankommen wird: "Das nennt man dann Karma."

Im Gegensatz zu Paco ist Bianca inzwischen sehr wohl angekommen. Zum Jahreswechsel verriet die Influencerin, dass sie wieder vergeben sei. "Mein ewiger Neujahrskuss", schwärmte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin via Instagram zu einem Knutsch-Foto mit ihrem neuen Partner. Details behielt sie aber für sich.

RTL II Bianca und Paco bei "Love Island" 2021

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy im November 2022

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy stellt ihren neuen Partner vor

