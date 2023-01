Daniel Radcliffe will, dass Elijah Wood ihn in Biopic spielt

Daniel Radcliffe (33) hat schon große Vorstellungen! Der Harry Potter-Star ist bereits seit jungen Jahren supererfolgreich. Aber auch nach der Rolle in dem Zauberer-Streifen angelte er sich einige Schauspieljobs und ist diesbezüglich sogar auch ziemlich wählerisch. Sollte aber das Leben des Briten eines Tages einmal selbst verfilmt werden, hat er auch schon eine Idee: Daniel will, dass Elijah Wood (41) ihn in seinem Biopic spielt!

Im Interview mit Deadline wurde der 33-Jährige gefragt, wen er sich als Daniel vorstellen könnte. "Das ist für mich eine supereinfache Frage. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich diese Antwort schon so oft gegeben habe, denn ich kann mir vorstellen, dass er dann auch danach gefragt wird. Aber Elijah Wood – das ist einfach die offensichtliche Wahl. Wir sind vom gleichen Typ", antwortete Daniel daraufhin sicher.

Offenbar ist das auch nicht allzu weit hergeholt – denn er wurde schon mal mit dem Herr der Ringe-Star verwechselt! "Neulich ist ein Typ vorbeigefahren und hat mir aus dem Autofenster zugerufen: 'Hey Frodo, ich liebe deine Arbeit.' Und ich sagte nur: 'Toll, danke'", erinnerte Daniel sich. Er habe den Fan nicht enttäuschen wollen und tat lieber so, als habe dieser tatsächlich Elijah getroffen.

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elijah Wood, Juni 2018

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de