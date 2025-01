Elijah Wood bestätigt heimliche Hochzeit mit seiner Mette

Elijah Wood (43) hält sein Privatleben für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus, doch nun verkündete der Schauspieler, mit seiner langjährigen Partnerin Mette-Marie Kongsved endlich den Schritt zum Altar gewagt zu haben. Durch den Podcast "Inside You" von Michael Rosenbaum (52) konnten aufmerksame Zuhörer die süßen Neuigkeiten als Erste erfahren. Dort erzählte der Der Herr der Ringe-Star nämlich von seinen Liebsten und benutzte eine vielsagende Bezeichnung für Mette: "Ich bin sehr dankbar für meine Familie, meine Kinder und meine Frau."

Der 43-Jährige soll die dänische Filmproduzentin im engsten Kreis geehelicht haben. Laut einem Insider gegenüber TMZ fand die Zeremonie, zu der rund 80 Familienmitglieder und Freunde geladen waren, am Silvesterabend in Schweden statt. Mehr Details wurden allerdings nicht preisgegeben.

Das Paar arbeitete im Jahr 2017 an dem Streifen "Fremd in der Welt" und ist mindestens seit 2018 liiert. Im Jahr 2019 kam Elijah und Mette-Maries Sohn zur Welt, nur drei Jahre später begrüßte die kleine Familie dann ein kleines Mädchen. "Wir haben einen dreijährigen Sohn und eine 14 Monate alte Tochter zu Hause", verriet der "Zurück in die Zukunft II"-Darsteller im März 2023 gegenüber WSJ Magazine.

