Gareth Bales Karriereende: Real Madrid zollt ihm Respekt

Sein alter Verein ehrt den Fußballstar. Gareth Bale hat in seiner Karriere jede Menge Trophäen gewonnen. Nun hat der Kicker völlig überraschend sein Karriereende verkündet. Er stand zuletzt bei Los Angeles FC unter Vertrag. Zuvor spielte der Waliser für den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Nicht zuletzt wegen seines spektakulären Fallrückzieher-Tores im Champions League Finale 2018 gegen den FC Liverpool gewannen die Königlichen in diesem Jahr zum achten Mal das Endspiel in der Königsklasse. Sein alter Klub zollt ihm jetzt noch mal Respekt.

Auf Instagram veröffentlichte Real Madrid ein emotionales Statement, dass sich an den Stürmerstar richtete. "Nach der Ankündigung von Gareth Bale, sich vom Profifußball zurückzuziehen, möchte der Real Madrid C.F. seine Dankbarkeit, Bewunderung und Zuneigung für eine wahre Legende unseres Vereins und des Weltfußballs zum Ausdruck bringen", schrieb der Verein.

Gareth hatte zuvor ebenfalls einen langen Beitrag im Netz geteilt. "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und internationalen Fußball bekannt", erklärte er. Er sei überglücklich, dass er seinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den er liebe. "In 17 Spielzeiten habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen – ganz gleich, was das nächste Kapitel für mich bereithält", fügte der 33-Jährige hinzu.

Anzeige

Getty Images Gareth Bale im Dress von Real Madrid

Anzeige

Getty Images Gareth Bale, Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Gareth Bale nach dem Sieg im CL-Finale 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de