Gareth Bale hat wieder einen Grund zur Freude! Hinter dem Profifußballer liegt eine ziemlich anstrengende Zeit: Vor wenigen Wochen kämpfte er zusammen mit der walisischen Nationalmannschaft um den EM-Titel – aber im Achtelfinale gegen Dänemark war Schluss: Sein Team verlor 4:0. Doch mittlerweile dürfte Gareth trotz der Niederlage wieder zum Lachen zumute sein: Er ist zum vierten Mal Vater geworden!

Auf Instagram teilte der Real-Madrid-Kicker, der zuletzt bei Tottenham Hotspur geliehen war, ein Schwarzweiß-Foto, auf dem er Babyfüße in der Hand hält. Dazu schrieb er: "Ich bin so glücklich, einen neuen Jungen auf der Welt willkommen zu heißen." Der Kleine wurde am 7. Juli geboren und hört auf den Namen Xander Alexander Bale. Zusammen mit seiner Frau Emma Rhys-Jones hat Gareth bereits zwei Töchter – Nava Valentina (5) und Alba Violet (9). Ihr Sohn Axel Charles wurde 2018 geboren.

Mit der Verkündung der Babynews kann sich die Familie über zahlreiche Glückwünsche freuen. Zu den Gratulanten zählen neben vielen Fans aber auch einige Promis – unter anderem Gareths Fußballkollegen Lucas Vázquez und Joe Ledley.

Instagram / garethbale11 Gareth Bale und sein Sohn Xander im Juli 2021

ActionPress Gareth Bale mit seiner Frau Emma und ihren Kindern 2018 in Madrid

ActionPress Gareth Bale, November 2019

