Seine eigene Fußballmannschaft ist wieder gewachsen: Kicker Gareth Bale ist zum dritten Mal Vater geworden! Erst vor knapp zwei Monaten hatten der Real Madrid-Star und seine Ehefrau Emma Rhys-Jones verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten würden – und nun ist es endlich soweit: Gareths ältere Töchter Alva Violet und Nava Valentina dürfen sich über ein Brüderchen freuen. Und der Name des männlichen Bale-Stammhalters hat der stolze Papa auch bereits verraten!

"Wir freuen uns darüber, unseren Baby-Boy heute Morgen in unserer Familie willkommen heißen zu dürfen", schrieb der 28-Jährige auf Instagram zu einem putzigen Schnappschuss seines ersten Sohnes. Auf dem Bild schlummert der Kleine selig vor sich und verpasst glatt sein erstes kleines Shooting. In dem Social-Media-Beitrag verriet der Waliser noch ein weiteres Detail über seinen Spross: Sein Junge hört auf den Namen Axel Charles Bale!

Nach diesem freudigen Ereignis steht bereits ein weiterer wichtiger Meilenstein im Hause des Fußballers an: Im Juli wollen sich Gareth und seine Liebste Emma das Jawort geben – dabei lieben sich die zwei Turteltauben bereits seit ihrer Jugend. Ob die Feier wohl aus diesem Grund ganz besonders exquisit werden soll? Angeblich plant das verlobte Paar nicht nur zwei Trauungen, die in South Wales und in Italien stattfinden werden – keine Geringere als Beyoncé (36) soll bei der Feier für die nötige Stimmung sorgen!

Instagram / garethbale11 Gareth Bales Sohn Axel Charles

Instagram / garethbale11 Gareth Bale und seine Tochter Nava

Lexi Jones/WENN.com Emma Rhys-Jones und Gareth Bale bei der "James Bond: Spectre"-Premiere

