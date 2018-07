Mit seiner Jugendliebe Emma Rhys-Jones sitzt Fußballer Gareth Bale auch nach zehn Jahren Beziehung noch immer auf Wolke Sieben. Nach ihren beiden Töchtern Alba Violet (5) und Nava Valentina (2) vervollständigte erst im Mai Söhnchen Axel Charles das Familienglück der Turteltauben. Als nächstes sollten nun eigentlich die Hochzeitsglocken läuten – immerhin sind die beiden bereits seit knapp zwei Jahren verlobt. Doch jetzt wurde die Trauung verschoben: Grund dafür soll Emmas Familie sein!

Wie The Sun berichtet, soll Emmas Verwandtschaft in diverse kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Vor allem die Beziehung zu ihrem Vater Martin Rhys-Jones sei nach wie vor sehr angespannt, nachdem er erst im Juli aus dem Gefängnis entlassen worden war – er hatte eine fünfjährige Haftstrafe wegen Betruges zu verbüßen. Doch damit nicht genug: Die Familie der Braut soll in Wales in einen wahren Drogenkrieg verstrickt sein. Zuletzt sollen sogar mehrere Autos von Emmas Tante durch eine gegnerische Gang in Brand gesteckt worden sein. Gareth und seine Liebste befürchten nun, dass auch die Trauung zum Ziel eines Vergeltungsschlages werden könnte. Mit der Heirat wollen die zwei deshalb warten, bis sich die Lage beruhigt hat.

Dabei hätte alles so schön werden sollen: An ihrem großen Tag wollten es Gareth und Emma eigentlich ordentlich krachen lassen – sogar ein Auftritt von Queen Bey (36) stand auf dem Wunschzettel der Turteltauben. Damit ihre Pläne nicht komplett ins Wasser fallen, überlegen sie jetzt angeblich, die Hochzeit an einen geheimen Ort zu verlegen.

Instagram / garethbale11 Gareth Bales Sohn Axel Charles

Twitter / Garethbale11 Gareth Bale mit seiner Verlobten Emma Rhys-Jones

Facebook / Gareth Bale Emma Rhys-Jones und Gareth Bale

