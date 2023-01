Mehr Zeit für Golf? Gareth Bale beendet Fußball-Karriere

Er verlässt die Bühne des großen Fußballs. Gareth Bale hat in den letzten zehn Jahren unzählige Titel gewonnen. 2013 wechselte der Stürmer für ungefähr 100 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Nicht zuletzt wegen seines spektakulären Fallrückzieher-Tores im Champions League Finale 2018 gegen den FC Liverpool gewannen die Königlichen in diesem Jahr zum achten Mal das Endspiel in der Königsklasse. Doch jetzt macht Gareth Schluss mit dem Leistungssport.

Auf Instagram teilte der Profikicker jetzt ein emotionales Statement. "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und internationalen Fußball bekannt", begann Gareth. Er sei überglücklich, dass er seinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den er liebe. "In 17 Spielzeiten habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen – ganz gleich, was das nächste Kapitel für mich bereithält", erklärte der 33-Jährige weiter.

"So gehe ich voller Vorfreude in den nächsten Abschnitt meines Lebens. Eine Zeit der Veränderung und des Übergangs, eine Gelegenheit für ein neues Abenteuer", schloss er sein Statement. Bereits 2020 erklärte Gareth in einem Interview: "Ich liebe meine Familie und Golf. Ich bin glücklich, dass mein Leben schlicht ist." Für beides dürfte der vierfache Vater nun mehr als genug Zeit haben.

Anzeige

Getty Images Gareth Bale bei seinem Fallrückzieher-Tor im CL-Finale

Anzeige

Getty Images Gareth Bale, Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Gareth Bale, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de