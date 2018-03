Und noch ein Fußballer wird Papa! Erst am Samstagmorgen machte die glückliche Nachricht die Runde, dass Fußballstar Lionel Messi (30) zum dritten Mal Vater geworden ist. Wie verschiedene Medien berichteten, habe seine Antonella Roccuzzo (30) in der Nacht einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Doch der FC-Barcelona-Kicker ist nicht der einzige Sportler, der sich über Nachwuchs freuen darf. Auch Gareth Bale und Emma Rhys-Jones erwarten ihr drittes Kind.

Die süße Babynews verkündete Gareth jetzt stolz auf Twitter. "Baby Nummer drei ist unterwegs", freute sich der walisische Kicker und teile dazu auch gleich ein putziges Pic. Zu sehen sind ein weißer Strampler, ein Kuschelhase und Socken – ein Indiz auf das Geschlecht des Babys bleibt somit geschickt verborgen. Verwandten des Paares gelang die Geheimhaltung allerdings nicht so gut. Wie Daily Mail berichtet, sollen die Turteltauben einen Jungen bekommen. Emmas Vater habe via Social Media wohl ebenfalls das Geschlecht bestätigt: "Gratulation an meine Tochter Emma und Schwiegersohn Gareth Bale für die bevorstehende Ankunft ihres dritten Kindes, einen wunderbaren Jungen."

Nach zwei Töchtern, Alba Violet (5) und Nava Valentina (2) würde Gareth damit endlich männliche Unterstützung bekommen! Der Nachwuchs soll im Mai das Licht der Welt erblicken, zwei Monate bevor sich die glücklichen Eltern in einem italienischen Schloss das Jawort geben. Angeblich soll niemand Geringeres als Beyoncé (36) live auf der Hochzeit performen.

Lexi Jones/WENN.com Emma Rhys-Jones und Gareth Bale bei der "James Bond: Spectre"-Premiere

Anzeige

Facebook / Gareth Bale Emma Rhys-Jones und Gareth Bale

Anzeige

Twitter / Garethbale11 Gareth Bale mit seiner Verlobten Emma Rhys-Jones

Anzeige

Meint ihr, die Familienplanung ist damit abgeschlossen? Ich denke schon. Quatsch, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de