Geschwistershow: Neues Format mit Carolin Kebekus und Bruder

Carolin Kebekus (42) bekommt bald eine neue eigene Show! Die Komikerin ist aus dem deutschen Fernsehen kaum mehr wegzudenken. Sie trat schon in diversen Formaten wie etwa "LOL: Last One Laughing" auf und hat mit der "Die Carolin Kebekus Show" auch ihre eigene Sendung. In diesem Jahr dürfen sich die Fans der TV-Bekanntheit auf etwas Neues freuen: Carolin bekommt eine neue Show – gemeinsam mit ihrem Bruder!

David Kebekus steht wie seine Schwester auch als Comedian auf der Bühne. Wie aus einer Pressemitteilung von ProSieben hervorgeht, werden die zwei Ende 2023 Stars der neuen Show "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" sein. Dort treten Carolin und David unter der Moderation von Jeannine Michaelsen (41) gegen andere prominente Geschwisterpaare an und müssen spannende Spiele gewinnen. Geplant sind vier Folgen, die Ende dieses Jahres ausgestrahlt werden sollen.

"David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!", freut sich Carolin. Auch David ist davon begeistert, dass für ihn etwas in Erfüllung geht: "Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung. Mit Carolin in einem Team zu spielen ist mir immer eine Ehre!", schwärmt der Autor.

Getty Images Komikerin Carolin Kebekus

Getty Images David und Carolin Kebekus, Oktober 2019

Getty Images Carolin Kebekus, Komikerin

