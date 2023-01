Skandal-Interview mit Prinz Harry sorgt für Hammer-Quoten!

Prinz Harry (38) sorgt seit einigen Tagen mit seinen Enthüllungen wieder weltweit für viel Aufsehen! Der Sohn von König Charles III. (74), der seit seinem Royal-Rücktritt im Jahr 2020 in den USA lebt, veröffentlichte seine Memoiren namens "Reserve": In dem Buch packt er über das britische Königshaus aus. Neben der Biografie sprach er in den vergangenen Tagen auch für Interviews mit Journalisten – und damit bekam er zusätzlich ordentlich Aufmerksamkeit: Harrys Enthüllungsinterview sorgte auch im deutschen TV für Hammer-Quoten!

Laut einem Bericht von Quotenmeter schalteten am Montag um 17:00 Uhr, als Harrys Interview mit dem ITV-Journalisten Tom Bradby (55) auf RTL ausgestrahlt wurde, sage und schreibe 1,6 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Dieses Publikum entspreche einem sehr guten Marktanteil von 9,5 Prozent. Insgesamt erreichte der Talk auf den deutschen Sendern RTL, ntv und Vox 6,79 Millionen Zuschauer.

Auch in Großbritannien sorgte Harrys Interview für großes Aufsehen! Insgesamt 4,2 Millionen Zuschauer verfolgten die Enthüllungen des Royal-Aussteigers auf dem britischen Fernsehsender ITV. In den USA schauten sogar über zehn Millionen Interessierte die US-amerikanische Version "60 Minutes" auf CBS.

