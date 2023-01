Nach Fehlgeburt: Prinz Harry hat sein Baby selbst begraben

Prinz Harry (38) spricht offen wie nie über eine schwere Zeit in seinem Leben. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) hat der Sohn von König Charles II. zwei Kinder bekommen: Sohnemann Archie Harrison (3) wurde noch im Vereinigten Königreich geboren, Töchterchen Lilibet Diana (1) kam bereits in den Vereinigten Staaten zur Welt. Zwischen den beiden Geburten war Meghan ein weiteres Mal schwanger – doch sie erlitt eine Fehlgeburt und verlor das Kind. Nun schildert Harry, wie sie ihr Baby damals begraben haben.

In seiner Autobiografie Reserve erinnert sich der Brite zurück: "Wir verließen das Krankenhaus mit unserem ungeborenen Kind. Ein winziges Paket. Wir gingen an einen Ort, einen geheimen Ort, den nur wir kannten." Weiter berichtet Harry: "Unter einem ausladenden Banyan-Baum – während Meg weinte – grub ich mit meinen Händen ein Loch und setzte das winzige Päckchen sanft in die Erde."

Meghan verlor ihr Baby damals während einer sehr stressigen Zeit in ihrem Leben: Die einstige Schauspielerin stritt sich vor Gericht mit einer britischen Zeitung, die gegen ihre Persönlichkeitsrechte verstoßen hatte. "Ich glaube, an der Fehlgeburt meiner Frau ist Daily Mail schuld", betonte Harry in ihrer gemeinsamen Netflix-Doku "Harry & Meghan". "Wenn man den Stress bedenkt, den das verursacht hat, den Schlafmangel und den Zeitpunkt der Schwangerschaft..."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London im November 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de