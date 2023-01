"Plan B": Prinz Harry fühlte sich wie Williams Ersatzmann!

Prinz Harry (38) gibt Einblicke in seine Gefühlswelt! Seit heute können Royal-Fans die Memoiren des Briten lesen. In "Reserve" reflektiert er nicht nur den frühen Verlust seiner geliebten Mutter Diana (✝36), sondern teilt auch ordentlich gegen die britische Königsfamilie aus. Wer jedoch mit am meisten sein Fett wegbekommt, dürfte Prinz William (40) sein. Harry wirft seinem Bruder nicht nur aggressives Verhalten vor – er habe auch stets seine Position als Thronfolger ausgenutzt. Harry habe sich immer wie Williams Ersatzmann gefühlt...

In "Reserve" erklärt Harry, dass die Medien, seine Eltern und auch die Queen (✝96) ihn immer als Ersatzmann für William gesehen hätten. "Ich war der Schattenmann, die Stütze, der Plan B. Ich wurde geboren für den Fall, dass Willy etwas zustößt", schreibt der Fünfte in der britischen Thronfolge. Von Geburt an habe man Harry im Palast auch genauso behandelt. "Ich wurde hierher beordert, um ihm Ablenkung und Zerstreuung zu verschaffen und wenn nötig, ein Ersatzteil. Womöglich eine Niere. Eine Bluttransfusion. Eine Portion Knochenmark", behauptet Harry.

Dass er nur die Reserve seines Bruders sei, habe er schon früh zu spüren bekommen. Die beiden Brüder teilten sich auf Schloss Balmoral ein Kinderzimmer. Laut Harry sei Williams Hälfte viel größer und komfortabler gewesen. "Aber ich musste auch nicht fragen, warum. Zwei Jahre älter als ich, war Willy nun mal der Thronfolger, der Heir, während ich der sogenannte Spare, der Ersatzmann, die Reserve war", erinnert sich der 38-Jährige in seiner Autobiografie.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2003

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

