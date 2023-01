Prinz Harry: So lief Kates Heul-Drama vor der Hochzeit ab!

Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) packen immer weiter über das britische Königshaus aus. Vor allem der Enkel der verstorbenen Queen (✝96) enthüllt in seinen erschienenen Memoiren einiges, was die Royals und deren Fans ziemlich schockieren dürfte. Auch dass seine Schwägerin Prinzessin Kate (41) vor der Hochzeit der Sussexes geweint haben soll, thematisiert er in seinem Werk: Harry offenbart sogar Textnachrichten von diesem Ereignis!

Wenige Tage vor der Hochzeit soll es ein Problem mit den Brautjungfernkleidern gegeben haben, beschreibt der 38-Jährige in seinem Buch "Reserve". Auch Kates Tochter Prinzessin Charlotte (7) sollte eines dieser Kleider tragen, weswegen sie die Braut kontaktierte. Meghan sei laut ihrem Mann jedoch so beschäftigt gewesen, dass sie erst später antwortete – eine SMS, in der wohl stand, dass ein Schneider im Kensington-Palast bereitstehe. Das schien Prinz Williams (40) Frau aber nicht zu reichen – sie suchte das Gespräch mit der Suits-Bekanntheit.

"Charlottes Kleid ist zu weit, zu lang, zu bauschig. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobierte", soll Kate gegenüber Meghan geäußert haben. Die Dreifachmama habe sogar gewollt, dass alle Kleider neu geschneidert werden. Harry schildert, dass er seine Frau danach schluchzend am Boden vorgefunden habe. Laut ihm habe also Meghan geweint und nicht Kate.

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im Februar 2018

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan im September 2022

