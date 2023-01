Golden Globes: Heidi Klums Outfit fällt bei Kritikern durch!

Heidi Klum (49) hat offenbar daneben gegriffen. Das Topmodel lief gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (33) Dienstagnacht über den roten Teppich bei den diesjährigen Golden Globes. Für ihren Auftritt vor den Fotografen schmiss sich die Germany's next Topmodel-Jurorin in ein auffälliges glitzerndes silbernes Kleid mit Federboa und Cut-outs. Doch auch wenn Heidi damit im Blitzlichtgewitter funkelte, konnte sie nicht alle von ihrem Look überzeugen.

Modekritiker der verschiedensten Medien nahmen das Outfit der 49-Jährigen genau unter die Lupe. Gut schnitt der TV-Star dabei nicht gerade ab. So bezeichnete Daily Mail den Look der Model-Mama als "Fashion Fauxpas" und "bizarr". Laut dem Onlineportal habe sich Heidi damit einen Platz auf der Liste der am schlechtesten gekleideten Promis des Abends gesichert. Aber auch People übte Kritik an der vierfachen Mutter. Laut dem Magazin sei Heidi mit ihrem Outfit ein "modisches Risiko" eingegangen.

Bei den Promiflash-Lesern schnitt die Blondine mit ihrer Robe für die Preisverleihung hingegen etwas besser ab. Dennoch zeigten auch sie sich unentschlossen. In einer Umfrage [Stand: 11.01.2023, 13:33 Uhr] gaben rund 45,1 Prozent an, dass Heidi und Tom auf dem Red Carpet super ausgesehen haben. 129 von insgesamt 235 Lesern hingegen waren von den Outfits der beiden nicht wirklich überzeugt.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, TV-Star

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de