Golden Globes: Heidi Klum und Tom legen Turtelauftritt hin

Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) können auch auf dem roten Teppich nicht die Finger voneinander lassen! In den sozialen Medien zeigt das Model immer wieder, wie glücklich es mit seinem 17 Jahre jüngeren Ehemann ist: Da wird schon mal gepostet, wie im Bett oder im Pool gekuschelt wird – Nacktaufnahmen inklusive! Bei den Golden Globe Awards waren Heidi und Tom nun ebenfalls verkuschelt unterwegs.

Gemeinsam schritt das Glamour-Paar über den Red Carpet – und gab dabei eine sehr gute Figur ab! Heidi trug ein Pailletten-Minikleid mit Federboa und Cut-Outs, das ihre langen Beine betonte. Dazu kombinierte sie eine glitzernde Clutch sowie silberne High Heels. Tom entschied sich für einen unauffälligeren, aber nicht weniger eleganten Look: Der Tokio Hotel-Star kam in einem schwarzen Anzug mit gleichfarbiger Fliege. So posierten die Turteltauben Arm in Arm, strahlten sich glücklich an und tauschten leidenschaftliche Küsse vor den Fotografen.

Heidi scheint die Preisverleihung auf jeden Fall genossen zu haben: Sie teilte auf Instagram ein Video von sich und Tom bei den Awards, in dem sie happy in die Kamera lacht. Außerdem postete sie ein Pärchenbild vom roten Teppich und untertitelte das Bild mit "Date Night".

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2023

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2023

