Heiße Kurven: Danni Büchner genießt Januarsonne auf Mallorca

Scharfe Grüße von Daniela Büchner (44)! Die Witwe von Jens Büchner (✝49) lebt gemeinsam mit ihren Kindern auf Mallorca. Von dort aus versorgt die Influencerin ihre Follower im Netz mit Updates aus ihrem Leben – mal dreht sich alles um ihren Alltag, manchmal um die Erziehung ihrer Kids und dann wieder um ihre Outfits. Dabei hat der Reality-TV-Star auch keine Probleme, mal mehr Haut zu zeigen: Jetzt veröffentlichte Danni heiße Bilder von sich am Pool...

Unter dem Titel "Genieße die Januarsonne" teilte die TV-Bekanntheit nun ein paar Schnappschüsse via Instagram. Hier rekelt Daniela sich in einem schwarzen Badeanzug am Rand eine Pools – im Hintergrund ist die mallorquinische Landschaft zu sehen. Doch darauf wird wohl kaum jemand geachtet haben..., sondern vielmehr auf die Kurven der 44-Jährigen! In verschiedenen Posen bringt sie ihren Body hier perfekt zur Geltung.

In den Kommentaren bekommt Danni viel Zuspruch für ihre Bilder. So schwärmt beispielsweise Twenty4Tims (22) Mama Tina aka Kampic: "Tolle Fotos von dir!" Eine andere Userin schreibt: "So eine heiße Mama, kannst stolz auf dich sein!"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2022

