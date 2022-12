"Stolz und dankbar": Danni Büchner gratuliert ihrer Tochter

Daniela Büchner (44) wird sentimental! Der Goodbye Deutschland-Star ist stolz auf jedes seiner fünf Kinder. Dennoch ist es kein Geheimnis, dass die TV-Bekanntheit ihrer Erstgeborenen Joelina Karabas (23) sehr nahe steht – in guten wie in schlechten Zeiten. Das zeigt das Mutter-Tochter-Gespann auch gerne immer mal wieder in den sozialen Netzwerken. Jetzt richtet Danni abermals rührende Worte an ihre Tochter anlässlich ihres Geburtstages!

Auf Instagram teilt die Brünette nun ein Spiegel-Sefie von Joelina und gratuliert ihr zum 23. Geburtstag: "Ich wünsche dir alles, alles Liebe", schreibt sie. Dann wird sie ganz schön emotional: "Du hast mich zum ersten Mal zur Mama gemacht, es war beziehungsweise ist nicht immer einfach, manchmal bin ich selbst verzweifelt", beginnt Daniela und fährt fort: "Aber ich bin unendlich stolz und dankbar, dass ich deine Mama sein darf."

Im November hatte Danni in einem Interview mit Promiflash ausgeplaudert, welche Eigenschaften Joelina und sie teilen und in welchen Punkten sie sich aber auch voneinander unterscheiden. "Wir unterscheiden uns in vielen Dingen", gab sie zu und fuhr mit einem Beispiel fort: "Meine Tochter ist eiskalt und geht zum Beispiel so viel cooler mit Hate und Kommentaren um als ich. Das liebe ich so an ihr."

Instagram / dannibuechner Joelina Karabas im Dezember 2022

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / joelinakrbs Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

