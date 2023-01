Jahrelang nicht gesehen: So war es für Austin Butlers Family

Für die Familie von Austin Butler (31) war seine intensive Vorbereitung auf "Elvis" wohl kein Problem. Für die Filmbiografie über Elvis Presley (✝42), die im vergangenen Jahr im Kino anlief, war der Schauspieler in die Rolle des King of Rock ’n’ Roll geschlüpft. Während der Dreharbeiten und seiner intensiven Vorbereitungsphase hatte der Blondschopf seine Familie drei Jahre lang nicht gesehen. In dieser Hinsicht war Austins Familie sehr verständnisvoll!

Wie der Hottie gegenüber Entertainment Tonight verrät, habe seine Familie ihn bei seinem Engagement für die Rolle sehr befürwortet und es toll gefunden. "Meine Familie ist so unterstützend, es ist der Wahnsinn", fügt Austin überglücklich über seine Liebsten hinzu.

Der geborene Kalifornier hat auch nach seiner langen Abwesenheit ein so gutes Verhältnis zu seiner Schwester, dass er sie sogar als seine Begleitung für die diesjährigen Golden Globe Awards auserwählte. "Sie ist meine einzige Schwester, es wird schön mit ihr zusammen", erzählt er zuversichtlich.

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

Getty Images Austin Butler beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Instagram / _ashleybee_ Austin Butler mit seiner Schwester Ashley

