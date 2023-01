Nach Harry-Memoiren: Prinzessin Kate das erste Mal gesichtet

Ist Prinzessin Kate (41) von Prinz Harrys (38) Memoiren so gestresst? In den vergangenen Tagen sorgte der Royal weltweit für Aufsehen. Seine Autobiografie "Reserve" kam auf den Markt – darin enthüllte er zahlreiche private Palast-Details. Auch mit seiner Schwägerin hatte der Prinz kein Erbarmen. So betonte er, dass Kate seine Gattin Meghan (41) nicht mit offenen Armen willkommen habe. Nun wurde die Prinzessin das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet!

Auf den Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist die 41-Jährige im Auto zu sehen, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat. Der Gesichtsausdruck der dreifachen Mutter wirkt dabei sehr angespannt. Die Bekanntheit trug für den Schulweg einen beigen Wollmantel und einen Schal, während ihr Make-up sehr unauffällig war.

Viele Royal-Experten sind sich sicher, dass Harry mit seinem Werk Kates Ruf zerstören wolle. Eine Adelsexpertin behauptete, dass Harry sich wünsche, den Ruf seiner Schwägerin zu ändern. "Wir haben ein Bild von ihr, dass sie sehr ausgeglichen, elegant und ruhig ist", so der Insider. Laut der Quelle soll der Familienvater die Situationen mit Kate überdramatisieren.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

