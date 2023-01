Content-Änderung: Anne Wünsche will Kinder nicht mehr zeigen

Anne Wünsche (31) hat eine Entscheidung gefällt. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nahm ihre Follower in den letzten Jahren immer in ihrem Alltag mit, sei es Schwangerschaft, die Einschulung ihrer Kids oder beim Haareschneiden. Die Influencerin nahm dabei kein Blatt vor den Mund – doch deswegen hagelte es immer wieder Kritik. Auch wegen ihrer freizügigen Fotos wurde die Influencerin angefeindet. Das soll nun ein Ende haben: Anne will fortan ihre Kinder nicht mehr zeigen und auch öffentlich keine pikanten Bilder mehr teilen.

Schon seit einigen Wochen führt die dreifache Mama einen Account auf der Bezahlplattform OnlyFans. Auf anderen Seiten wie Instagram will sie allzu offenherzige Bilder nicht mehr teilen: "Die Entscheidung, ab sofort meine freizügigen Fotos nur noch dort zu posten, empfinde ich immer noch als richtig." Außerdem will Anne eine weitere Änderung vornehmen: "Ich werde meine drei Kinder deshalb noch mehr aus der Öffentlichkeit halten, als ich es eh schon getan habe. Mein Mama-Content wird nun ein Anne-Content werden", teilte sie mit.

Viele Fans unterstützten die 31-Jährige in dieser Entscheidung. "Richtig so. Erzählen kannst du ja trotzdem, wenn etwas total super ist", schrieb ihr etwa ein Follower. Andere gaben aber auch an, dass sie den Familien-Content der Berlinerin vermissen werden – doch Annes Entscheidung steht fest: Sie möchte ihre Kinder aus dem Netz raushalten.

